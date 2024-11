Arzt-Kolumne: Mit Diabetes durch die Wechseljahre

„Schweißausbrüche, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Hitzewallungen. Zwei Jahre litt ich unter allen unangenehmen Symptome der Wechseljahre, die man haben kann. Meine Frauenärztin und ich haben uns trotzdem gegen eine Hormonersatztherapie entschieden. Ihr fiel aber mein erhöhter Blutdruck auf, und schickte mich zu meinem Hausarzt. Mein Hausarzt nahm mir dann Blut ab, und dabei kam heraus, dass mein Langzeitblutzuckerwert deutlich erhöht war und ich einen Typ-2-Diabetes habe“, erinnerte sich vor Kurzem eine 53-jährige, sportliche Patientin in meiner Sprechstunde an die zufällige Diagnose ihrer Erkrankung.

Dass die Zuckerkrankheit bei der 53-Jährigen diagnostiziert wurde, lag also an einem Zufall. Und das, obwohl sie ein erhöhtes Risiko aufwies. Denn sie hatte damals während ihrer Schwangerschaft bereits Diabetes und ihre Mutter war blutzuckerkrank. Dennoch wäre ihr Diabetes fast unentdeckt geblieben, weil die Symptome des Typ-2-Diabetes denen typischer Wechseljahresbeschwerden zum Verwechseln ähnlich sein können und ihre Beschwerden daher den Wechseljahren zugeordnet wurden. An Diabetes mellitus hatte zunächst niemand gedacht.