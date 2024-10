Arzt-Kolumne: Mit diesen Methoden wird die Nase wieder frei

Es gibt Alternativen, die deutlich geringere Nebenwirkungen haben. Dazu gehören beispielsweise Nasensprays mit Kochsalz oder Meersalzlösung. Diese enthalten in einer so hohen Konzentration Salz, dass deren Salzgehalt höher ist als der in unseren Zellen. Das führt dazu, dass der Schleimhaut Wasser entzogen wird und sie abschwillt. Leider hält der Effekt aber nur für eine kurze Dauer an, dann muss man nachsprühen oder erneut tropfen. Es gibt auch kortisonhaltige Nasensprays, die dann zu empfehlen sind, wenn Allergien die Ursache darstellen. Dies empfahl ich meiner Patientin.