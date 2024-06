Arzt-Kolumne: Neurodermitis - Ständiger Juckreiz im Nacken

„Ich habe in letzter Zeit ständig einen sehr unangenehmen Juckreiz im Nacken. Könnte ich etwa an dieser Stelle auch Neurodermitis haben?“ Das fragte mich vor kurzem ein 45-jähriger Patient in meiner Sprechstunde. Nach einer eingehenden Untersuchung bestätigte sich seine Vermutung. Während viele Betroffene bei Neurodermitis sofort an juckende Ekzeme in den Ellen- und Kniebeugen sowie an den Händen denken, sind sie überrascht, wenn sie an dieser Stelle Symptome haben. „Stark juckende Ekzeme, die sich bei Ihnen vor allem im Nacken gebildet haben, sind in Ihrer Altersgruppe durchaus typisch für diese Hauterkrankung“, erklärte ich ihm. Die Symptome können ebenfalls am Hals und im Gesicht auftreten.