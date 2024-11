Arzt-Kolumne: Schuppenflechte - Schmerzfrei durch moderne Therapien

Schmerzen in den Fingern und Zehen, die selbst einfache Aufgaben zur Qual machen – mit Mitte 20 fing es bei dem Betroffenen aus meiner Sendung an. Die Ursache dafür war zunächst unklar. „Die Schmerzen entstehen vor allem in den kleinen Gelenken“, berichtet der 64-Jährige. Er vermutet zunächst Rheuma, doch dann stellt sich heraus: Ursache für die Schmerzen ist Psoriasis, eine Krankheit, an der er seit seiner Jugend leidet. Psoriasis, auch als Schuppenflechte bekannt, ist eine Autoimmunerkrankung, die das Immunsystem dazu bringt, körpereigene Zellen anzugreifen. Diese Krankheit äußert sich nicht nur durch entzündete und schuppende Hautstellen, sondern kann auch die Gelenke befallen – eine Form, die als Psoriasis-Arthritis bekannt ist.