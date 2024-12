Arzt-Kolumne: So gewinnen Sie gesunde Lebensjahre

„Ich bin ja immer im Stress und für Sport habe ich keine Zeit“, erklärte mir eine 58-jährige Patientin in meiner Sprechstunde vor ein paar Wochen und fügte hinzu: „Ich will nichts auslassen, was mir Spaß macht, weil es mir hilft, besser durch meinen anstrengenden Arbeitsalltag zu kommen.“ Sie aß gern überwiegend Ungesundes, das sie sich im Supermarkt als Fertiggericht für zu Hause kaufte oder schnell in der Mittagspause am Imbissstand verzehrte. Die Patientin wusste zwar, dass es höchste Zeit war, ihren Lebensstil zu ändern, verschob das aber immer wieder auf später.

So wie dieser Patientin geht es vielen Berufstätigen. Während sich Männer im Durchschnitt schlechter ernähren, treiben Frauen weniger Sport. Auch beim Umgang mit Stress gibt es einige Unterschiede. Das Geschlecht hat tatsächlich Auswirkungen auf einen gesundheitsschädlichen Lebensstil. Das kann viele gesunde Lebensjahre kosten. Eine Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg zeigt, dass Männer deutlich mehr Lebenszeit verlieren, wenn sie sich im Alltag gesundheitsschädlich verhalten, und zwar 22,7 Jahre im Vergleich zu gesunden Lebensjahren. Bei Frauen beträgt der Unterschied nur 14 Jahre. Das Gute ist: Es ist nie zu spät, seinen Lebensstil zu ändern und gesunde Lebensjahre dazu zu gewinnen.

„Anstatt gleich das ganze Leben zu ändern, ist es einfacher, wenn Sie in kleinen Schritten anfangen. Ich empfehle Ihnen, häufiger selbst zu kochen, und – statt zu vorgefertigten kohlenhydrat- und fettreichen, Fast Food‘- Speisen zu greifen – mediterrane Kost zu bevorzugen“, riet ich meiner Patientin. Um gesunde Lebensjahre zu gewinnen, spielen die Ernährungsgewohnheiten eine große Rolle. Im Prinzip gehört nicht viel dazu, sich gesund zu ernähren. Auch hier unterscheiden sich die Frauen von den Männern wie die Ernährungsstudie „So is(s)t Deutschland 2019“ zeigt. Demnach achten Frauen doppelt so häufig darauf, ihren Fleischkonsum zu reduzieren und sich verstärkt vegetarisch zu ernähren. Hingegen isst mehr als die Hälfte der Männer viermal in der Woche Fleisch. Bei den Frauen sind es nur 30 Prozent. Sie werden eher bei Süßigkeiten schwach.