Arzt-Kolumne: So wichtig ist Folsäure bei Kinderwunsch

„Wir wünschen uns ein Kind. Kann ich mit der Antibabypille einfach aufhören, oder bekomme ich dann Probleme?“, fragte mich kürzlich eine Frau um die Dreißig. Sie ist Stammkundin in meiner Apotheke und sehr gesundheitsbewusst. „Wenn Sie schwanger werden wollen, sollten sie am besten schon jetzt anfangen, Folsäure einzunehmen. Ich rate Ihnen zudem, mit Ihrer Ärztin zu sprechen, wenn Sie die Antibabypille absetzen wollen“, so meine Empfehlung.