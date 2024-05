Arzt-Kolumne: Vulvitis – wenn es unten brennt wie Feuer

Kürzlich besuchte mich eine junge Mutter mit ihrer kleinen Tochter in meiner Sprechstunde. Als ich sie fragte, aus welchem Grund sie mit der Fünfjährigen zu mir kam, druckste sie ein wenig herum und erklärte dann: „Meine Tochter hat Schmerzen an der Mumu, sie sagt, sie juckt wie verrückt, vor allem beim Pipi machen.“ Rot sei sie auch und oft sei „Ausfluss“ in der Unterhose, so die Mutter. Sie bat mich, ob ich mir das mal anschauen könnte.