Arzt-Kolumne: Wann hilft medizinische Hypnose?

„Ich schaffe es einfach nicht, mit dem Rauchen aufzuhöhen, obwohl ich alle gängigen Methoden ausprobiert habe. Was gäbe es denn noch für Möglichkeiten?“ Fragend sah mich mein 50-jähriger Patient an, der seit Jahren aufgrund seiner chronischen Bronchitis bei mir in Behandlung ist. „Was halten Sie denn von einer medizinischen Hypnose?“, fragte ich ihn. Mit seiner Reaktion hatte ich schon gerechnet: „Ich will nicht, dass jemand die Kontrolle über mich übernimmt!“.