Arzt-Kolumne: Was hilft bei Schlafstörungen?

„Ich wache jede Nacht auf und bin morgens wie gerädert – können Sie mir ein Schlafmittel empfehlen?“, fragte mich vor Kurzem eine Stammkundin in meiner Apotheke. Sie wirkte erschöpft, auch weil sie sich seit einigen Monaten um ihre pflegebedürftige Schwiegermutter kümmert. „Es tut mir leid, dass Sie nicht gut schlafen können. Ich kann Ihnen gerne etwas empfehlen. Was haben Sie denn schon versucht?"

Meine Patientin hatte das schon probiert und fragte nach etwas Stärkerem. „Ohne Rezept gibt es auch synthetische Schlafmittel. Der Fachbegriff ist ‚H1-Antihistaminika‘ und die Arzneistoffe wurden ursprünglich gegen Allergien entwickelt. Diese Medikamente sollten Sie nicht länger als zwei Wochen einnehmen.“ Sie sollten am frühen Abend eingenommen werden. Werden Sie bei Durchschlafstörungen hingegen erst mitten in der Nacht angewendet, wirken sie noch am nächsten Morgen dämpfend. Der Fachbegriff dafür ist ‚Hang-over‘. Dann wäre man morgens nicht fit genug, um mit dem Auto oder dem Rad zur Arbeit zu fahren. „Es gibt auch rezeptfreie Präparate mit dem körpereigenen Schlafhormon Melatonin, die beim Einschlafen oder bei Jetlag helfen. Pro Tag dürfen Sie höchstens fünf Milligramm Melatonin nehmen, für maximal drei Wochen.“ Melatonin ist auch in einigen Kombipräparaten enthalten.