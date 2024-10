Arzt-Kolumne: Wenn Hashimoto den Hormonhaushalt durcheinanderwirbelt

„Seit einiger Zeit fühle ich mich erschöpft und niedergeschlagen. Zudem habe ich auffallend an Gewicht zugenommen und das trotz diverser Diäten in den letzten Monaten“, klagte vor Kurzem eine 33-jährige Lipödem-Patientin in meiner Sprechstunde. Da die von ihr geschilderten Symptome typisch für die Schilddrüsen-Erkrankung Hashimoto-Thyreoiditis waren, empfahl ich meiner Patientin eine medizinische Klärung. „Die Schilddrüse ist nur wenige Zentimeter klein, aber für unseren Körper ist sie von größter Bedeutung. Ist die Schilddrüse in ihrer Funktion gestört, so kann das erhebliche Folgen für unseren gesamten Hormonhaushalt, den Stoffwechsel und Kreislauf haben“, erklärte ich.