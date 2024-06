Arzt-Kolumne: Wie man dauerhafte Verstopfung in den Griff bekommt

Nicht richtig auf die Toilette gehen zu können, kann das ganze Leben einschränken. So erzählt es ein Betroffener in meiner Sendung. Er leidet an schwerer chronischer Verstopfung. „Das Besondere dabei ist, dass ich jeden Tag zur Toilette kann, auch mehrmals. Aber der Darm entleert sich nicht ganz. Es ist so, dass immer ein Stück obendrauf kommt, bis er sich ganz füllt. Und das macht dann massive Schmerzen, Krämpfe, die fast nicht auszuhalten sind“, beschreibt er.