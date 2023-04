Arzt erklärt: So beugen Sie einer Sehnenscheiden-Entzündung vor

„Meine Handgelenke schmerzen ganz fürchterlich. Das ist jetzt schon die dritte Sehnenscheiden-Entzündung innerhalb weniger Monate. Ich bin es leid. Aber was kann ich bei meinem Beruf überhaupt tun, um dem vorzubeugen?“, fragte mich vor zwei Wochen ein 34-jähriger Physiotherapeut in meiner Sprechstunde. „Das geht durchaus. Ratsam ist es, monotone Bewegungen bei der Arbeit zu dosieren, wann immer Ihnen das möglich ist. Am besten generell des Öfteren eine Pause einlegen, die Sehnen dehnen und regelmäßig Aufwärm- und Dehnungsübungen durchführen“, antwortete ich dem Patienten.

Neben dem am häufigsten betroffenen Handgelenk sind auch Füße, Achillessehne, Unterarme und Ellenbogen von einer Tendovaginitis, so der medizinische Fachbegriff für Sehnenscheiden-Entzündung, nicht ausgeschlossen. Häufig betroffen sind Menschen, die viel am Computer arbeiten, aber auch Musiker, Turner, Läufer oder Masseure und Physiotherapeuten. Monotone Wiederholungen und Überlastungen führen in diesen Fällen zu schmerzhaften Beschwerden. Grundsätzlich kann jede Überanspruchung der Sehnen dazu führen, dass sich das darum gehüllte Bindegewebe entzündet. Neben Schmerzen bei Bewegung – und später selbst im Ruhezustand – sind Schwellungen und Rötungen typische Symptome.