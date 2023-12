Arztkolumne "Prellung oder Verstauchung": Erste-Hilfe-Maßnahmen

Ich bin in der vergangenen Woche ganz unglücklich in meinem Badezimmer umgeknickt und gestürzt. Der rechte Fußknöchel scheint verstaucht zu sein und schmerzt bis heute. Jeder Schritt tut weh. Wie werde ich schnell wieder fit?“, fragte mich eine 35-jährige sportliche Patientin kürzlich. „Was volkstümlich nach einem Sturz oft als ‚verstauchter Knöchel‘ abgetan wird, ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine Bänderdehnung oder sogar ein Bänderriss. Wichtig ist deshalb eine schnelle und fundierte Diagnose. Deshalb ist es sehr gut, dass Sie in meine Sprechstunde gekommen sind“, antwortete ich der Patientin.