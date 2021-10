Asthma: Antikörper-Therapie auf dem Vormarsch

Patienten mit einer schweren Form der Erkrankung können von der Gabe von Antikörpern profitieren. Rund sieben Prozent der Erwachsenen in Deutschland leiden unter Asthma, etwa ein Zehntel von ihnen so schwer, dass sie hochdosierte Cortison-Tabletten einnehmen und mit Cortison inhalieren. Asthma in der Familie, eine bestehende Allergie und eine chronische Rhinitis, also eine Entzündung der Nasenschleimhaut, sind Risikofaktoren. Bis heute ist Cortison unverzichtbar in der Asthmatherapie, kann jedoch bei langjähriger Einnahme in Tablettenform zu schweren Nebenwirkungen führen. Dazu zählen Bluthochdruck, extreme Gewichtszunahme, Diabetes und Osteoporose.