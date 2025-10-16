Home Magazin Gesundheit

Aufklärung über Depressionen

16.10.2025 Gesundheitsmeldung

Aufklärung über Depressionen

von Sarah Hegemann
Der Europäische Depressionstag liegt zwar hinter uns, doch der Oktober bleibt im Zeichen der Aufklärung über Depressionen und psychische Erkrankungen. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Rund 9,5 Millionen Menschen in Deutschland sind betroffen, mit steigenden Raten in den letzten Jahren.
Ein Illustration zum Thema Depressionen.
Im Oktober geht es viel um psychische Gesundheit. In Deutschland leiden ca. 9,5 Millionen Menschen an Depressionen. Fotoquelle: picture alliance / imageBROKER | Anastasiia Torianyk

Zwar liegt der Europäische Depressionstag, der dieses Jahr am 5. Oktober stattgefunden hat, bereits in der Vergangenheit, doch der gesamte Monat steht weiterhin im Zeichen der Aufklärung über psychische Erkrankungen und die Bedeutung von Depressionen. In Deutschland leiden etwa 9,5 Millionen Menschen an einer ärztlich diagnostizierten Depression. Die Häufigkeit der Depressionserkrankungen ist in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich gestiegen und hat mit 12,5 Prozent im Jahr 2022 einen neuen Höchststand erreicht. Besonders bei jüngeren Menschen (zwischen zehn und 24 Jahren) sowie bei Älteren (über 65 Jahren) ist ein Anstieg zu beobachten. Frauen sind übrigens häufiger betroffen als Männer: Bei Frauen zwischen 60 und 64 Jahren ist mehr als jede fünfte betroffen, bei Männern in dieser Altersgruppe fast jeder sechste. Zudem bestehen regionale Unterschiede: Am höchsten ist die Erkrankungshäufigkeit im Saarland (14,2 Prozent), am niedrigsten in Sachsen (11,1 Prozent). Um den Fokus auf die zahlreichen Hilfsangebote in ganz Deutschland zu legen, findet noch bis zum 20. Oktober die „Woche der Seelischen Gesundheit“ 2025 unter dem Motto „Lass Zuversicht wachsen – Psychisch stark in die Zukunft” statt. Mehr dazu gibt es online.
www.seelischegesundheit.net/aktionswoche

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Juckreiz und Schmerzen bei Hämorrhoiden: Das hilft

Apotheker-Kolumne
Mathias Arnold in einer Apotheke.

Schützen Sie Ihr Baby vor gefährlichen Situationen!

Gesund & Fit
Dr. Melanie Ahaus ist niedergelassene Kinder- und Jugendärztin in Leipzig und Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Sachsen.

Die Woche des Sehens

Gesundheitsmeldung
Mehrere Augenpaare & der Schriftzug "Woche des Sehens"

Schleichender Hörverlust: Ein Hörtest bringt Klarheit

Arzt-Kolumne
Dr. Stefan Appenrodt im weißen Kittel

Am 29. September ist Weltherztag

Gesundheitsmeldung
Ein rotes Herz wird in Händen gehalten

Was bei einem Überbein hilft

Arzt-Kolumne
Privatdozent Dr. Bastian Marquaß ist Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin der Gelenk-Klinik Gundelfingen.

Bis zum Ende begleiten: Kurse zur "Letzten Hilfe"

Gesundheitsmeldung
Eine junge Frau hat einen älteren Mann im Arm.

Zahnerosion: Mit dem Alter wächst das Risiko

Arzt-Kolumne
Dr. med. dent. Julia Thome ist Zahnärztin im Kölner Carree Dental. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte sind Funktionsdiagnostik/-therapie und Wurzelkanalbehandlungen.

Welche Heilpflanzen helfen bei Schlafstörungen?

Apotheker-Kolumne
Susanne Donner in ihrer Apotheke.

Weißere Zähne mit Bleaching oder Zahncreme?

Gesundheitsmeldung
Dr. Jochen H. Schmidt.

Mit Apps gegen den Tinnitus

Gesundheitsmeldung
Eine Frau packt sich unter Schmerzen an die Schläfen.

Wann ist eine Prothese unumgänglich?

Arzt-Kolumne
Dr. Thomas Schneider im Porträt.