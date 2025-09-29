Schleichender Hörverlust: Ein Hörtest bringt Klarheit

Die Ursachen beginnender Altersschwerhörigkeit sind in der Regel Verschleißerscheinungen im Innenohr. Nach und nach leidet dadurch die Hörleistung. Jedoch meistens so langsam, dass dies zunächst von den Betroffenen kaum bemerkt wird. Viele ältere Patienten haben sich daran gewöhnt, immer weniger zu hören, und machen erst sehr spät einen Hörtest. Doch je länger man wartet, umso schwieriger wird es für das Gehirn, Sprache zu verstehen. Um abschließend beurteilen zu können, ob es sich bei der Patientin tatsächlich um einen altersbedingten schleichenden Hörverlust handelte oder eine andere Ursache vorlag, untersuchte ich die Gehörgänge der 70-Jährigen. Diese waren ohne Befund. Um eine sichere abschließende Diagnose zu stellen, waren zwei verschiedene Hörtests nötig: ein Ton-Audiogramm und ein Sprach-Audiogramm. Bei letzterem werden unter anderem einzelne Wörter bei einer Lautstärke von 65 Dezibel abgefragt. In der Tat zeigten die Ergebnisse, dass die Patientin eine altersentsprechende Hörminderung hat. „Wenn ich aber 80 Prozent der Wörter verstehe, sollte bezüglich einer Hörgeräteversorgung beraten werden. Das ist bei Ihnen noch nicht ganz der Fall“, erklärte ich meiner Patientin. „Verordnen Sie mir jetzt doch kein Hörgerät?“, fragte mich die Patientin. Ich erklärte ihr, dass sie zwar noch eine Weile ohne Hörgerät auskommen könne, aber ein zunehmender Hörverlust sich bei Altersschwerhörigkeit immer schleichend einstellt und man auch nicht zu lange warten sollte. Denn wer das Hörgerät aufschiebt, verliert irgendwann die Fähigkeit für das akustische Sprachverständnis. Da Hören ein sehr komplexer Vorgang ist, hat es sogar Einfluss auf die Denkleistung des Gehirns. Hören bedeutet mehr als einen Ton wahrzunehmen: Das Sprachverständnis läuft im Gehirn ab. Es kann als kognitiver Vorgang verloren gehen, wenn nicht mehr genug akustische Reize von außen kommen.