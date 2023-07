Augen lasern: Das ist die richtige Methode für Dich!

„Besonders im Sommer ist es lästig: Ständig muss ich die Brillen wechseln, Sonnenbrille draußen, normale Brille drinnen, beim Einkaufen oder bei der Arbeit. Und auch beim Sport stört mich das Brillentragen“, berichtet mir eine 32-Jährige. Zwar kommt sie eine Weile mit Kontaktlinsen klar, doch immer wieder hat sie Probleme mit juckenden und entzündeten Augen. Daher will sie nun ihre Fehlsichtigkeit mit einem Lasereingriff korrigieren lassen. Bei einer Kurzsichtigkeit von -1,5 Dioptrien ist das sehr gut möglich.

Bis zu einer Dioptrienzahl von -8 ist es sehr wahrscheinlich, dass die Fehlsichtigkeit mit einer Laser-OP komplett ausgeglichen werden kann. Voraussetzung ist, dass die Sehstärke in den vergangenen zwölf Monaten konstant geblieben ist. Außerdem dürfen keine weiteren Augenerkrankungen oder -entzündungen vorliegen. Der Augenarzt untersucht die Patientin bei einem Vortermin und er misst auch die Hornhautdicke, denn die muss für die Laserbehandlung ausreichend sein. Bei der jungen Frau spricht nichts gegen die OP, es kann losgehen.

Insgesamt gilt das Lasern als gut erprobt und weitestgehend sicher. Infektionen sind sehr selten und wirklich schlimme Komplikationen wie Erblindung sind nur in Einzelfällen beschrieben. Allerdings kann es in einigen Fällen zu Augentrockenheit, Problemen mit der Nachtsicht oder Doppelbildern kommen. Deshalb sollte man so einen Eingriff gut abwägen.