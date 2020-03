| Gesundheitstipp

Vitamin C (Ascorbinsäure) ist an vielen Stoffwechselprozessen beteiligt, und ihm wird auch nachgesagt, wichtig für ein normal funktionierendes Immunsystem zu sein. Bei Menschen, die einer besonderen körperlichen Belastung ausgesetzt sind oder in sehr kalter Umgebung leben, kann möglicherweise eine vorsorgliche Einnahme von Vitamin C sogar zur Verhütung oder Milderung des Krankheitsverlaufs bei Erkältungen beitragen.

Erwachsene Männer sollten 110 Milligramm pro Tag zu sich nehmen, Frauen 95 Milligramm. Obst und Gemüse sind besonders geeignete Vitamin-C-Lieferanten, mit denen sich der Tagesbedarf leicht erreichen lässt. Ohnehin rät die Deutsche Gesellschaft für Ernährung dazu, möglichst jeden Tag fünf Portionen Obst und Gemüse zu verzehren. Zu viel Vitamin C (bis zu einer Menge von einem Gramm am Tag) schadet übrigens nicht.

Quelle: rps