Britta Heidemann gibt Tipps bei Instagram: So wird die ganze Familie fit

Bei einer Insta-Live-Fragestunde mit Olympiasiegerin Britta Heidemann können prisma-Leser am Mittwoch, 09.03., von 16.00 bis 17.00 Uhr Fragen stellen unter @britta_heidemann. Uns hat sie schon vorab ein paar Tipps für die Familienfitness gegeben.

Auf Bäume klettern, Fahrradfahren, Turnen, Laufen, Springen, Hüpfen - das fördert die Gesundheit von Kindern und beugt Übergewicht vor. Was raten Sie Eltern: Wie kann man Bewegung in den Familienalltag am besten einbauen?