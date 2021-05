Broken Heart Syndrom - was ist das?

Eine 65-jährige Frau stellte sich vor zwei Monaten mit akuten Herzbeschwerden in der Ambulanz vor. Als zuständiger Oberarzt der Kardiologie wurde ich hinzugerufen und fand eine Patientin vor, die die typischen Symptome eines akuten Herzinfarktes angab. "Ich habe starke Schmerzen im linken Brustbereich", schilderte die Patientin ihre Symptome. Unser Verdacht auf Herzinfarkt verdichtete sich, nachdem auch die Ultraschalluntersuchung des Herzens und eine Blutuntersuchung auffällig waren.

Wir entschlossen uns zu einer Herzkatheter-Untersuchung. Im Rahmen dieser Untersuchung überprüften wir die Herzkranzarterien auf eine Engstelle, aber überraschenderweise waren alle Herzkranzarterien frei. Bei weiterer Befragung gab die Patientin an, dass ihr Mann kürzlich verstorben sei, was sie emotional stark belastete. Damit war die Diagnose klar. "Sie leiden an dem sogenannten 'Broken Heart Syndrom'", erklärte ich der Patientin.