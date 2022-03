Dauerhaft schlank – ohne Anstrengung

"Vor anderthalb Jahren habe ich 15 Kilo abgenommen, aber inzwischen leider zehn davon wieder zugenommen, obwohl ich ganz normal esse", berichtete mir kürzlich ein 38-jähriger Bankkaufmann in meiner Adipositas-Sprechstunde. Mit diesem Problem ist er nicht allein. Ich werde von meinen Patienten häufig gefragt, warum sie nach einer Diät so schnell wieder zunehmen.

Eine rasche Gewichtszunahme nach einer Diät hat viele Gründe. Einer davon ist: Der ehemals übergewichtige Körper und sein Stoffwechsel erinnern sich leider an die dicke Zeit im Leben. Deshalb ist man sozusagen bis ans Lebensende ein Dicker. "Es ist fies und gemein, aber wenn wir einmal dick waren, haben wir über eine sehr, sehr lange Zeit einen veränderten Stoffwechsel. Und auch unser über viele Jahre an den Tag gelegtes Essverhalten versucht über Jahre hinweg wieder durchzubrechen", erklärte ich meinem Patienten. Zur Veranschaulichung benutze ich gerne das Bild des trockenen Alkoholikers, um den Zustand eines ehemals Dicken zu beschreiben. Denn ehemalige Übergewichtige sind chronisch krank, auch wenn sie aktuell schlank sind.

Aus diesem Grund ist es neben regelmäßiger sportlicher Betätigung und gesunder, frisch zubereiteter Ernährung ebenso wichtig, eingeübte Verhaltensmuster abzulegen. "Also, was kann ich tun, um dauerhaft schlank zu bleiben, obwohl ich eigentlich ein Dicker bin?", fragte mich der 38-Jährige. Meine Antwort lautet: Wir können nicht nur unsere Muskulatur trainieren, sondern auch unser Gehirn. Neurowissenschaftler nennen diesen Mechanismus die neuronale Plastizität des Gehirns. Die Gehirnregion, die dafür zuständig ist, ist der präfrontale Cortex. "Das ist das Tor zum dauerhaften Schlanksein", erklärte ich meinem Patienten. Er kann seinen präfrontalen Cortex im Gehirn genau wie seine Muskulatur trainieren, damit seine Willenskraft für Entscheidungen nicht bereits am Morgen nach der ersten gegessenen Mohrrübe verschwindet.