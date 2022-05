Demenz: Pflegende Angehörige entlasten

"Als pflegende Angehörige bin ich seit zwei Jahren nahezu rund um die Uhr für meine an Demenz erkrankte Schwiegermutter da. Inzwischen fühle ich mich ausgebrannt. Ich brauche dringend mal wieder Zeit für mich. Aber wie?", fragte mich eine 52-jährige Patientin, die mich wegen Schlaflosigkeit und innerer Unruhe in meiner Sprechstunde aufsuchte. "Schlaflosigkeit und innere Unruhe können eine Folge von Überforderung sein. Sie ist übrigens ein häufiges Phänomen bei pflegenden Angehörigen. Daher ist es jetzt wichtig für Sie, sich nach Möglichkeiten der Entlastung umzusehen", erklärte ich meiner Patientin.

Aus diesem Grund ist es wichtig sich bewusst zu machen, dass niemand diese schweren Aufgaben auf Dauer allein erfüllen kann und muss. Auch im Interesse der Erkrankten ist es notwendig, mit den eigenen Kräften zuhaushalten. Das Motto: "Take care of the caregivers" – auf deutsch: "Kümmere dich um die Betreuer" hat deshalb seine absolute Berechtigung. Wenn Angehörige keine emotionale Entlastung und soziale Unterstützung erhalten, werden sie selbst krank. Ungefähr die Hälfte der Pflegenden erkrankt während der Pflege psychisch oder physisch. Als pflegender Angehöriger muss man sich deshalb Inseln schaffen, um Kraft zu tanken. Das kann ein fester Tag im Monat sein, an dem man Zeit nur für sich hat, oder auch mal ein Kurzurlaub.