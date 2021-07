Depressionen in den Wechseljahren?

Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Gewichtszunahme – die Wechseljahre bedeuten für viele Frauen eine turbulente und belastende Zeit. "Kann davon auch meine Stimmungslage wesentlich beeinflusst werden?", fragte mich vor Kurzem eine 40-jährige Patientin. In der Tat ist dies häufig der Fall, denn die Wechseljahre wirbeln den Hormonhaushalt erheblich durcheinander. "Viele Frauen erleben Verstimmungen während des Klimakteriums, beginnend etwa ab 45 Jahren, als intensiver, länger und heftiger als in den Jahren zuvor", erklärte ich der Patientin. Dennoch sind "echte" Depressionen dann nicht häufiger als in jüngeren Jahren.