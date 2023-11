Diabetesrisiko zurück auf null – ohne Medikamente

Diabetes kann die Lebensqualität von Betroffenen stark einschränken. Dr. Johannes Scholl erklärt deshalb, wie Sie das Risiko der Stoffwechsel-Erkrankung in kurzer Zeit reduzieren können.

Nach einer ausführlichen medizinischen Diagnostik mit Blutabnahme und Ultraschall-Untersuchung sah ich die Patientin kurze Zeit später wieder, um mit ihr über die Untersuchungsergebnisse zu sprechen. „Eine Leberverfettung war im Ultraschall deutlich erkennbar. Man spricht in Ihrem Fall von einer metabolisch-assoziierten Leberverfettung, die mit einem gestörten Zuckerstoffwechsel einhergeht. Die Blutwerte deuten darauf hin, dass Sie einen Prädiabetes haben. Das ist eine Vorstufe von Diabetes Typ 2“, teilte ich der Patientin mit. Diese fiel aus allen Wolken. „Wie kann das sein? Was hat meine Fettleber mit einem erhöhten Diabetesrisiko zu tun?“, fragte mich die 50-Jährige.

Eine Fettleber ist ein ernst zu nehmendes Warnsignal. In einem Teufelskreis verstärkt die Verfettung der Leber die Störung des Zuckerstoffwechsels. Das wiederum führt zu einer noch stärker ausgeprägten Fettspeicherung in der Leber und einer noch schlechteren Insulinwirksamkeit. Ein zu großer Bauchumfang, leicht erhöhte Blutzuckerwerte, ein zu hoher Insulinspiegel am Morgen und eine Verfettung der Leber sind die typischen Vorboten.