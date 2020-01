| Gesundheit im TV

Galten Faszien früher als unwichtig, weiß man heute um die Bedeutung des Bindegewebes, das den Menschen umhüllt. Die Dokumentation lässt verschiedene Forscher zu Wort kommen und zeigt, dass Faszien einerseits Schmerzen verursachen, aber andererseits Ansatz für neue Heilungsmethoden sein können.

Faszien – Geheimnisvolle Welt unter der Haut, Samstag, 1. Februar, 22.35 Uhr, ARTE

Hilfe bei Arthrose

Millionen von Deutschen leiden unter Arthrose, in der Altersgruppe ab 60 Jahren sind etwa die Hälfte der Frauen und ein Drittel der Männer betroffen. Die Schmerzen betreffen häufig Hüfte und Knie, aber auch die Finger. Viele Patienten durchlaufen zahlreiche Therapien, doch nicht immer ist klar, welche konservativen oder alternativen Methoden wirklich helfen. Der Ratgeber informiert die Zuschauer über zeitgemäße Therapien und Risiken wie Übergewicht, Fehlstellungen und Bewegungsmangel.

Die Wahrheit über ... Arthrose, Montag, 3. Februar, 21 Uhr. SWR

Pflegeprodukte auf dem Prüfstand

Das Shampoo, das so gut nach Kakao riecht, das Duschgel, das so schön erfrischt – in vielen Badezimmern stapeln sich die verschiedensten Seifen und Pflegeprodukte. Doch in einigen dieser Lieblingsprodukte sind Stoffe enthalten, die der Gesundheit nicht unbedingt zuträglich sind. Parabene stehen beispielsweise im Verdacht, das Hormonsystem zu beeinflussen. Aber wie kann der Verbraucher herausfinden, was genau in einem Produkt enthalten ist? Dieser und weiteren Fragen geht die Dokumentation nach.

Shampoo, Seife und Co., Mittwoch, 5. Februar, 20.55 Uhr, 3sat