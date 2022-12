Doc Esser: So funktioniert es mit den guten Vorsätzen

Mehr Bewegung ist das A und O für erfolgreichen Gewichtsverlust. "Streben Sie kleine realistische Ziele an. Sie müssen nicht von jetzt auf gleich zehn Kilometer am Stück laufen. Besser ist es, sich dreimal pro Woche 30 Minuten zu bewegen. Die Leistungssteigerung kommt dann ganz von allein. Suchen Sie sich Gleichgesinnte, die ein ähnliches Ziel verfolgen. Gemeinsam kann man den inneren Schweinehund viel besser überwinden – so werden Sie sich am Wochenende sicher nicht nochmal im gemütlichen Bett umdrehen, wenn Sie zum Sport treiben verabredet sind", empfahl ich meinem Patienten.