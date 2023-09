Doc Esser erklärt: Senföle – effektive Infektabwehr aus der Natur

Immer wieder krank – so oft, dass es die Kindheit des Unternehmensberaters stark geprägt hat. Ständig litt er an Mandelentzündungen und Angina. Zur Behandlung musste er jedes Mal Antibiotika einnehmen, erzählt er in meiner Sendung. Und das hatte Folgen: „Das Schlimmste waren die Darm-Beschwerden, dann auch irgendwann Ausschlag auf der Haut, sodass ich gesagt habe: Das geht so nicht weiter. Ein paar Jahre später haben wir den Hausarzt gewechselt und dann kam der auf die Idee, ein pflanzliches Mittel auszuprobieren.“