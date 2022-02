Dr. Eckart von Hirschhausen spricht über seelische Gesundheit

Exklusiv für prisma spricht Dr. Eckart von Hirschhausen zum Thema "Seelische Gesundheit" in seinem Video auf YouTube bei prisma-TV. Jugendliche trifft die Pandemie seelisch besonders hart. Deshalb sind Depression von Jugendlichen auch ein Thema bei "Hirschhausens Quiz des Menschen" im Ersten um 20.15 Uhr am Samstag, den 5. März.

Sehr. Bevor ich Bühnenshows, Bücher und Fernsehen gemacht habe, war ich Arzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Berlin und habe die Nähe zum Thema seelische Gesundheit immer gehalten. Deshalb freue ich mich in der neuen Ausgabe von Hirschhausens Quiz des Menschen ein intensives Portrait eines Jugendlichen zu zeigen, der auch durch die Coronazeit verstärkt, mit schweren Depressionen in die Klinik kam – und der wieder gesund wurde. Mit einer Fachärztin sprechen wir im Studio darüber, wie wichtig es ist, sich professionelle Hilfe zu holen, gerade wenn das Leben auswegslos erscheint. Bei einem gebrochenen Bein unterzieht man sich doch selbstverständlich einer wirksamen Behandlung. Das gleiche sollte für einen Knacks in der Seele gelten.