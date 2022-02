Dr. Johannes Wimmer live zum Thema Krisenbewältigung erleben

Dr. Wimmer: Ich wollte Menschen in persönlichen Krisensituationen eine praktische Hilfe an die Hand geben, damit sie ihre eigene Lage besser bewältigen können. Und zwar so, als wenn ich mit ihnen in einem Raum sitze. Der Vorteil ist: Die Kursteilnehmer können selbst entscheiden, wann und mit wem sie sich wie oft die einzelnen Folgen anschauen.