Home Magazin Gesundheit

Dry January: Pause für den Körper

05.01.2026 Gesundheitsmeldung

Dry January: Pause für den Körper

von Anne Richter
Im Januar verzichten viele Menschen auf Alkohol, um ihrem Körper etwas Gutes zu tun. Der Verzicht verbessert die Gesundheit und wirkt sich positiv auf Leber, Herz-Kreislauf-System und Schlaf aus. Zudem gibt man Kindern ein gutes Vorbild.
Ein Mensch lehnt Wein ab.
Viele Menschen verzichten im Januar auf Alkohol. Fotoquelle: picture alliance / PHOTOPQR/LA PROVENCE/MAXPPP | SPEICH Frederic

In der Advents- und Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel lassen es sich viele Menschen gutgehen: leckeres Essen allerorten, dazu der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, die Gläser Wein zum gemeinsamen Familienfestessen und natürlich noch der Sekt zum Anstoßen an Silvester. Den Januar nutzen inzwischen viele Menschen, um ihrem Körper eine Pause vom Alkohol zu gönnen. Unter dem Stichwort „Dry January“, zu deutsch etwa „trockener Januar“, verzichten sie bewusst auf alle alkoholischen Getränke. Das tut dem Körper in vielerlei Hinsicht gut: Leber und das Herz-Kreislauf-System profitieren vom Verzicht, der Schlaf wird erholsamer und auch dem Gehirn geht es besser – um nur einige Beispiele zu nennen. Vielleicht sind die Effekte so positiv, dass manch einer dauerhaft deutlich weniger oder sogar gar keinen Alkohol mehr trinkt. Wer auf Bier, Wein und Co. verzichtet, gibt damit auch seinen Kindern ein gutes Beispiel, schließlich lernen sie von ihren Eltern. Sollte jemand feststellen, dass es ihm nicht gelingt, einen Monat lang auf Alkohol zu verzichten, könnte das ein guter Zeitpunkt sein, um Hilfe zu suchen – denn dann liegt möglicherweise eine Alkoholabhängigkeit vor. Beratungsstellen, Infotelefone oder der Hausarzt können Ansprechpartner sein.

Das könnte dich auch interessieren

Hörverlust durch ständig hohe Lärmbelastung

Arzt-Kolumne
Dr. Stefan Appenrodt im weißen Kittel

Neuer Migräne-Wirkstoff in Deutschland zugelassen

Gesundheit
Professorin Dagny Holle-Lee ist Leiterin des Westdeutschen Kopfschmerz- und Schwindelzentrums Essen sowie Oberärztin der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Essen.

So entkommen Sie der Einsamkeitsspirale

Arzt-Kolumne
Dr. Andreas Hagemann

Wenn Atmen, Bücken oder Drehen zum Problem werden

Arzt-Kolumne
Dr. David Kubosch

Adventszeit: Genießen mit gesunder Gelassenheit

Arzt-Kolumne
Dr. med. Heinz-Wilhelm Esser ist Oberarzt und Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Kardiologie am Sana-Klinikum Remscheid und bekannt als "Doc Esser" in TV und Hörfunk sowie als Buchautor.

Wenn der Harndrang zum Rätsel wird

Arzt-Kolumne
Doc Julia Fischer

Aidshilfen rufen zu Solidarität auf

Gesundheitsmeldung
Eine Grafik mit Händen zum Thema Aids.

Wechselwirkungen mit Medikamenten: Vorsicht bei diesen Lebensmitteln

Apotheker-Kolumne
Markus Oelze mit rosa Hemd

So lernen Kleinkinder durchzuschlafen

Arzt-Kolumne
Dr. Melanie Ahaus ist niedergelassene Kinder- und Jugendärztin in Leipzig und Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Sachsen.

Durchfall: Krankheitserreger natürlich bekämpfen

Gesundheitsmeldung
Ein Mann hält sich den Bauch.

Krebsvorsorge nicht verpassen!

Gesundheitsmeldung
Ein Mann bekommt ein Hautscreening.

Oktopusse für kleine Kämpfer

Gesundheitsmeldung
Eine Grafik einer Krankenstation für Frühchen.