Hörverlust durch ständig hohe Lärmbelastung

Ein 30-jähriger Patient suchte kürzlich meine Sprechstunde auf und erklärte, dass er immer schlechter hören könne. Für einen Patienten seines Alters ist das sehr ungewöhnlich, da es sich nicht um einen altersbedingten schleichenden Hörverlust handeln kann. Ich untersuchte den Dreißigjährigen eingehend und führte auch verschiedene Tests durch. Diese ergaben, dass der Patient bereits einen gewissen Hörschaden hatte.

Als ich mit dem Patienten die Diagnose besprach, fragte ich ihn, ob er beruflich oder privat häufig einer hohen Lärmbelastung ausgesetzt sei. Der Patient antwortete, er sei seit seiner Teenagerzeit Schlagzeuger in einer Band und arbeite außerdem als DJ. Dies konnte seinen Hörverlust gut erklären. Die Sinneszellen in seinen Ohren hatten keine Möglichkeit sich zu erholen, weil sie dauerhaft und intensiv lauten Geräuschen ausgesetzt waren. „Wird sich mein Gehör denn nie wieder erholen?“, fragte mich der junge Mann besorgt. „Sie müssen auf jeden Fall Intensität und Dauer der Geräusche vermindern, damit es nicht noch schlimmer wird, eine Regeneration ist leider unwahrscheinlich“, antwortete ich ihm.

Ich erklärte ihm das Prinzip der Sinneszellen in seinem Innenohr mit einem Vergleich: „Sie können intakte Sinneszellen mit einem schönen grünen Rasen vergleichen. Wenn Sie nun für kurze Zeit einen leichten Blumentopf auf diesen stellen, dann wird das Gras an der Stelle platt sein, aber sich wieder aufrichten, sobald Sie den Topf wegstellen. Stellen Sie einen sehr schweren Topf für eine längere Zeit auf den Rasen, bleibt eine braune Stelle. Das veranschaulicht die Möglichkeiten der Erholung des Gehörs: Diese ist abhängig von Dauer und Intensität der Lärmbelastung.“