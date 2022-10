Ein Apfel macht den Unterschied

Erfreulicherweise war mein Patient offen für eine Gewichtsreduktion, nachdem ich ihm erklärt hatte, dass der Blutdruck mit jedem Kilo weniger sinkt. "Wieviel muss ich denn abnehmen, damit mein Blutdruck runtergeht?", fragte mich der 37-Jährige interessiert. Genau konnte ich seine Frage nicht beantworten, da dies bei jedem Menschen sehr individuell ist. Studien haben jedoch gezeigt, dass bei einer Gewichtsabnahme von zehn Kilo der obere Blutdruck um ungefähr 15 mmHg gesenkt werden kann, der untere Blutdruck um immerhin zehn mmHg. "Schon fünf Kilo Gewichtsverlust wirken demnach ungefähr so stark wie eine leichte Blutdrucktablette", erklärte ich meinem Patienten. "Das wäre schon toll, wenn ich das hinkriege", antwortete er. Wir beschlossen deshalb, für ihn einen individuellen Plan zur Gewichtsreduktion zu entwickeln und mehr Bewegung in sein Leben einzubauen.

Übergewicht ist das größte ernährungsbezogene Risiko für die Gesundheit. Eine der effektivsten Methoden, die eigene Gesundheit zu fördern, ist deshalb ein normales Körpergewicht zu erreichen und zu halten. Das große Ziel erreicht man als Übergewichtiger am besten in vielen kleinen Schritten. Der erste Schritt kann zum Beispiel ein täglicher Apfel sein. Deshalb sagte ich meinem Patienten: "Schon ein Apfel am Tag macht den Unterschied. Nehmen Sie einen Apfel statt einer Vitamintablette. In einem Apfel befindet sich ein ausgewogenes Verhältnis verschiedener Vitamine und Nährstoffe, die sich gegenseitig ergänzen und unterstützen. Daher ist ein Apfel für die Ernährung sinnvoller als eine Vitamintablette."