Ein Professor klärt auf: So wird heller Hautkrebs geheilt

Trotzdem fällt in diesen Gesprächen auf, dass viele das Risiko, am häufig vorkommenden Hellen Hautkrebs zu erkranken, nach wie vor unterschätzen. Sie nehmen also auch Vorsorgeuntersuchungen, wenn überhaupt, nicht regelmäßig wahr. Dabei übernehmen die meisten gesetzlichen Krankenkassen alle 24 Monate die Kosten bei Versicherten ab 35 Jahren. Manche Krankenkassen bieten diese Screenings auch für jüngere Menschen an. Das sollten alle nutzen, denn mit bloßem Auge ist der Hautkrebs oftmals nicht zu erkennen. Zunächst verursacht er keine Schmerzen. Knotenbildung, blutige oder sehr juckende Hautstellen können Hinweise auf Hautkrebs sein. Diese sollten zeitnah von einem Hautarzt kontrolliert werden. Erkennen wir den Tumor frühzeitig, können wir ihn oft erfolgreich operieren. Das Basalzellkarzinom, etwa zweihunderttausendfach pro Jahr In Deutschland diagnostiziert und die häufigste Art des Hellen Hautkrebses, hat bei frühzeitiger Erkennung eine sehr gute Heilungschance von fast 100 Prozent.