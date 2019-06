| Gesundheit im TV

Erst Freude über die Schwangerschaft, später dann die Diagnose: Trisomie 21. Für Eltern ist die Situation extrem belastend. Sie müssen sich entweder für eine Abtreibung entscheiden oder die Verantwortung eines Lebens mit dem Downsyndrom schultern. Eine Reportage über moderne Pränataldiagnostik und die Bürde der freien Entscheidung.

Diagnose Downsyndrom • Sonntag, 30.6. • 19.10 – 19.40 Uhr • 3sat

Nährboden für Keime

Gesundheitsexperten warnen vor gefährlichen Keimen in Krankenhäusern. "Planet Wissen" hakt nach und präsentiert die Ergebnisse eines Tests mit 400 Zuschauern, die sich auf den Krankenhauskeim "MRSA" untersuchen ließen. "Planet Wissen" zeigt auch, wie Patienten den Keim wieder loswerden und welche Faktoren sein Auftreten begünstigen. Studiogast Dr. Birgit Ross, Leiterin der Krankenhaushygiene in der Uniklinik Essen, sagt, was Krankenhäuser gegen die Keime tun.

Planet Wissen • Dienstag, 2.7. • 11.15 – 12.15 Uhr • SWR

Vom Umgang mit dem Schicksal HIV

2015 entstand in der Reihe "37 Grad" der Film "Niemand darf es wissen" über die damals 20-jährige Corinne, die sich nach dem Abitur mit ihrer HIV-Infektion outete. Rund vier Jahre später blickt sie in "37 Grad" auf ihre anschließende Zeit als Betreuerin in einem Ferienclub auf Fuerteventura zurück. Sie berichtet über verständnisvolle Arbeitgeber und Kollegen, Anerkennung und auch Außenseitertum, Verantwortung für die Gesundheit und Liebe mit dem HI-Virus.

37 Grad: Ich lebe positiv • Dienstag, 2.7. • 22.15 – 22.45 Uhr • ZDF