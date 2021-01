Experten-Telefon & Chat: Tipps bei Husten und Schnupfen

Große Telefonaktion und Live-Chat mit prisma: Kann ich eine normale Erkältung von einer Corona-Infektion unterscheiden? Wann sollte ich zum Arzt gehen? Was stärkt mein Immunsystem? Fragen Sie – unsere vier Experten geben Ihnen Tipps und Antworten.

In diesem Winter ist alles anders. Bei den klassischen Symptomen eines grippalen Infekts könnte es sich auch um eine Corona-Infektion handeln. Zu deren häufigsten Symptomen gehören Fieber, Husten, Gelenk und Gliederschmerzen, Atemnot, Geruchs- und Geschmacksverlust, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit und Durchfall. Im Zweifel ist immer die Abklärung des Hausarztes ratsam. Bei einer normalen Erkältung dauern die Beschwerden nur ein paar Tage. Die Betroffenen sind meist ohne Fieber. Was dann Linderung verschafft, ist viel Schlaf, ausreichend Trinken und ins Bett legen. Das reicht bei einem normalen Infekt meist aus.

Der beste Schutz des Körpers vor Viren und Bakterien ist ein starkes Immunsystem. Als guter Erkältungs-Killer gelten frisches Obst und Gemüse. Viel Trinken hält außerdem die Schleimhäute feucht und verhindert, dass sich Erkältungsbakterien ungehindert ausbreiten können. Richtig gut: täglich eine halbe Stunde an der frischen Luft bewegen. Zu guter Letzt ist Handhygiene ein wirksamer Schutz gegen Infekte. Gründliches Händewaschen oder – wenn es nicht möglich ist – die Handreinigung mit Feuchttüchern beugen Erkältungen vor. Auch die Reinigung des Smartphones sollte nicht vergessen werden.

UNSERE EXPERTEN AM TELEFON

Am Mittwoch, 13. Januar, von 14 bis 16 Uhr

Dr. Melanie Ahaus, Kinder- und Jugendärztin aus Leipzig, Telefon: 0800/1234330*

Dr. Stefan Appenrodt, Facharzt für HNO und Allergologie aus München, Telefon: 0800/1234331*

Annekathrin Schrödl, Apothekerin bei der UPD aus Berlin, Telefon: 0800/1234332*

Doc Esser LIVE im Facebook-Chat

Am Sonntag, 10. Januar, chattet Fernseharzt Doc Esser live von 19 bis 20 Uhr mit Ihnen. Dr. Heinz-Wilhelm Esser, Oberarzt und Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Kardiologie aus Remscheid, gibt Ihnen im Live-Chat auf der prisma-Facebookseite Tipps und beantwortet Fragen. Sie können Ihre Fragen auch vorab schon per E-Mail an Doc Esser senden: leseraktion@prisma-verlag.de

*Anruf kostenlos