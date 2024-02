Facharzt für HNO über Gehörverlust im Alter

Ab etwa 65 Jahren fällt es vielen Menschen in geräuschvoller Umgebung schwerer, einem Gespräch zu folgen und alles Gesprochene ohne Anstrengung zu verstehen. Wer diese Form von beginnender Altersschwerhörigkeit bei sich bemerkt, sollte einen Facharzt für Nasen-Hals-Ohrenheilkunde aufsuchen. Während jedoch gerade ältere Menschen fest davon überzeugt sind, noch über genügend Hörvermögen zu verfügen, sind es oft die nahen Angehörigen, die eine immer stärkere Altersschwer - hör i g keit bemerken. Nicht selten ist die Reaktion: „Alles halb so schlimm. Ich höre noch ausreichend viel“. Doch wer sich als Betroffener nur auf die eigene Wahrnehmung verlässt, ist nicht gut beraten. Denn ein zunehmender Hörverlust stellt sich bei Altersschwerhörigkeit schleichend ein. Aus diesem Grund sind viele ältere Patienten daran gewöhnt, immer weniger zu hören.

Wer allerdings zu lange mit einem Hörgerät wartet, verliert irgendwann die Fähigkeit für das akustische Sprachverständnis. Durch Gewöhnung vergessen viele mit der Zeit, wie sie eigentlich hören könnten und verpassen den richtigen Zeitpunkt für eine Hörsystemversorgung. „Ab einem bestimmten Grad der Schwerhörigkeit ist es ratsam, Hörgeräte zu nutzen. Erste Anzeichen können sein, dass Betroffene nicht mehr alles deutlich und laut genug verstehen – vor allem dann, wennes um sie herum laut ist. Weitere Indizien sind das Überhören von Telefon oder Türklingel oder den Fernseher lauter stellen zu müssen. Um eine sichere Diagnose zu stellen, sind zwei verschiedene Hörtests nötig: ein Ton-Audiogramm und ein Sprach-Audiogramm. Bei letzterem werden unter anderem einzelne Wörter bei einer Lautstärke von 65 Dezibel abgefragt. „Wer weniger als 80 Prozent der Wörter versteht, sollte bezüglich einer Hörgeräteversorgung beraten werden“, erklärt Dr. Stefan Appenrodt, Facharzt für Nasen-Hals-Ohrenheilkunde und Allergologie in München. Die Ursachen beginnender Altersschwerhörigkeit sind in der Regel Verschleißerscheinungen im Innenohr. Nach und nach leidet dadurch die Hörqualität. Als Folge entwickelt sich eine Schwerhörigkeit. Jedoch meistens so langsam, dass sie zunächst von den Betroffenen kaum bemerkt wird. Tatsächlich ist etwa jeder fünfte Deutsche zwischen 65 und 74 Jahren hörgeschädigt. Viele Ältere scheuen sich dennoch vor einem Hörgerät. Die heutigen Geräte sind so klein und technisch ausgereift, dass dazu kein objektiver Grund besteht. Zudem ist Hören ein sehr komplexer Vorgang und hat sogar Einfluss auf die Denkleistung des Gehirns. Und je länger man wartet, umso schwieriger wird es für das Gehirn Sprache zu verstehen. Hören bedeutet nämlich mehr als einen Ton wahrzunehmen: Das Sprachverständnis läuft im Gehirn ab. Es kann als kognitiver Vorgang verloren gehen, wenn nicht mehr genug akustische Reize von außen kommen. „Schlechtes Hören hat möglicherweise auch einen Einfluss auf demenzielle Prozesse im Gehirn. Eine zunehmende Schwerhörigkeit im Alter gilt als großer beeinflussbarer Risikofaktor für Demenz“, so Appenrodt.