Fahle Haut, mattes Haar – so strahlen Sie wieder

„Ich fühle mich zurzeit nicht sehr wohl in meiner Haut. Meine Haare sind matt und glänzen überhaupt nicht mehr. Meine Gesichtshaut ist fahl, manchmal trocken und neigt zu Unreinheiten. Ich versuche das zwar zu überschminken, aber viel lieber würde ich auf natürliche Weise einen Glow up bekommen“, berichtete mir kürzlich eine 35-jährige Patientin in meiner Sprechstunde. „Der Weg zurück zu einer vitalen Haut fängt bei der Reinigung an. Gerade Make-up-Reste setzen sich gern in Poren und Fältchen ab und führen dazu, dass die Haut auf Dauer fahl wirkt“, erklärte ich ihr.