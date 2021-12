Fettleber: Ursachen und was man dagegen tun kann

"Tja mein Lieber, Sie leiden an einer Fettleber, aber sonst ist alles in Ordnung", das waren meine Worte an einen Patienten nach der Ultraschalluntersuchung seines Bauches im Rahmen eines jährlichen Check-Ups. "Was bedeutet diese Diagnose und was kann ich dagegen tun?", fragte mich der 45-Jährige verunsichert.