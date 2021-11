Fitness für Faule: So geht's

"Meine Arbeitstage sind lang und stressig. Ich bin viel im Auto unterwegs. Am Feierabend setze ich mich nur noch faul aufs Sofa und lege die Füße hoch. Wie kann ich Sport in meinen Alltag einbauen?", fragte mich vor wenigen Tagen ein 43-jähriger Vertriebsmitarbeiter in meiner Patientensprechstunde, dem ich wegen seines leichten Übergewichts zu mehr körperlicher Aktivität geraten hatte.