Fünf Portionen Obst und Gemüse täglich

Der Verein "5 am Tag" empfiehlt, mindestens fünf Portionen Gemüse und Obst am Tag zu verzehren. Denn so bekommt der Körper alle nötigen Nährstoffe in natürlicher Form und Zusammensetzung. Zahlreiche Studien belegen, dass mit der täglichen Vitaminzufuhr das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bestimmte Krebsarten und andere Zivilisationskrankheiten gesenkt werden kann. Das fürs Immunsystem wichtige Vitamin C ist beispielsweise reichlich in Beeren, Paprika, Kohl und Zitrusfrüchten enthalten.