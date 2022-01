Funktionelle Bauchschmerzen bei Kindern – was ist das?

"Mir tut der Bauch so weh!", klagte eine fünfjährige Patientin vor einigen Wochen in meiner Sprechstunde. "In letzter Zeit tut ihr der Bauch immer weh", ergänzte ihre Mutter. "Bauchschmerzen sind bei Kindern keine Seltenheit", erwiderte ich und erklärte: "Sie können viele Ursachen haben, am besten schauen wir erst mal gründlich, woher sie kommen.