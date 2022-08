Gegen Grübeln hilft Meditation

Wie ein Orchester synchronisieren sich Hirnareale untereinander und bilden so das sogenannte Default Mode Network (DMN), das "Netzwerk des Grundzustands". In diesem Grundzustand grübeln wir, denken über Dinge nach, uns holen die Geister der Vergangenheit ein, oder wir fürchten uns vor der Zukunft. Eine Strategie, aus dem DMN zu entkommen, sind Ablenkungen. Wann immer wir ins Grübeln kommen, können wir das Gehirn mit Aufgaben überschütten – oder meditieren.

"Mit Meditationsübungen können Sie Ihr Gehirn funktionell umwandeln und strukturell anpassen – und zwar in eine positive Richtung. Nutzen Sie sie als Werkzeug und ändern Sie Ihre neuronalen Bahnen. Die umgebauten Gehirnstrukturen sind beständig, sie existieren auch noch, wenn Sie nicht meditieren. Die volle Katastrophe unseres Lebens kann so nicht mehr von uns Besitz ergreifen und uns ins Unglücklichsein ziehen", sagte ich. Der Anfang ist unkompliziert: Geführte Anleitungen zum Meditieren gibt es als App oder als einfache Übungen für Anfänger im Internet. Einige Krankenkassen bieten auch Online-Kurse für Meditation an.