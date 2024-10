Gesund durch die kalte Jahreszeit

In der Woche vom 7. bis 11. Oktober findet die prisma-Aktionswoche Gesundheit statt. Dann haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen direkt an unsere Gesundheits-Experten zu stellen. Dieses Mal dreht sich alles um die natürliche Immunabwehr, Impfungen, Erkältungskrankheiten, Grippe, Covid-19 und Long Covid.

Das körpereigene Immunsystem anzuregen und seine Abwehrkräfte zu stärken, ist der beste Schutz vor einer Erkältung. Ein gutes Immunsystem ist gerade in der kalten Jahreszeit wichtig, um sich gegen Atemwegsinfekte durch Bakterien und Viren zu wappnen.

Viele Menschen unterschätzen, wie wichtig eine ausgewogene und frische Ernährung für ein starkes Immunsystem ist. Buntes Gemüse enthält reichlich Vitalstoffe, auch Kohlgemüse ist eine wahre Nährstoffbombe. Beides gehört frisch zubereitet oder roh auf den täglichen Speiseplan. Und: regelmäßig eine Handvoll Nüsse knabbern. Sie enthalten unter anderem viel Eiweiß, Vitamine und Spurenelemente. Wer sich ausgewogen ernährt, viel an der frischen Luft bewegt und wenig Alkohol konsumiert, muss sich keine Sorgen um seinen Mineralien-, Spurenelement-, und Vitaminhaushalt machen. Alle anderen können ihr Immunsystem durch die zusätzliche Einnahme von Vitamin C und Vitamin D unterstützen.

Vor Grippe und Covid-19 hingegen schützt eine jährliche Impfung, die jeweils an die neuen Virenstämme angepasst ist. Wichtig ist dies vor allem für ältere und chronisch kranke Patienten. Auch das Tragen einer Maske kann in der Erkältungssaison wieder sinnvoll sein.

Und was hilft sonst noch vorbeugend? Regelmäßiger und ausreichender Schlaf und tägliche Bewegung an der frischen Luft. Wer sich mit mehreren Menschen über viele Stunden gemeinsam in einem Raum befindet, sollte mehrmals kurz Stoßlüften oder ein Luftfiltergerät aufstellen.