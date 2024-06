Gesundheit: Der beste Schutz vor Zecken

Das Spinnentier wird am besten mit einer feinen, spitz zulaufenden L-förmigen oder gebogenen medizinischen Pinzette so nah wie möglich an der Haut gefasst. Dann muss es mit gleichmäßigem Zug langsam entgegen der Stichrichtung herausgezogen werden. Ist die Zecke erfolgreich beseitigt: Stichstelle, Werkzeug und die Hände gründlich desinfizieren. Auch spezielle Zeckenzangen helfen dabei, die Zecke vollständig zu entfernen. Sie sind in Apotheken erhältlich. Es empfiehlt sich außerdem, die Stelle noch mehrere Tage zu kontrollieren. Tritt später dort oder in der Nähe eine rote Färbung auf, kommen Fieber, Kopfschmerzen und grippeähnlichen Symptomen hinzu, so können sie die ersten Anzeichen einer Infektion mit Borreliose-Erregern sein. Kinder und ältere Menschen erkranken häufiger an Borreliose als andere Altersgruppen. Im Frühstadium äußert sich die Borreliose durch eine „Wanderröte“ auf der Haut. Unbehandelt befallen die Borrelien in einem späteren Stadium das zentrale Nervensystem.