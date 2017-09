| Gesundheit im TV

Von Hirschhausen, Darmkrebs und ein Medizin-Quiz

Von Ann-Luca Heveling

Vom Geschäft mit der Gesundheit, von Ängsten und Hoffnungen, Quacksalbern und Wunderheilern erzählt Dr. Eckart von Hirschhausen in seinem Buch, das Anfang Oktober 2016 erschien. Eine unterhaltsame Gruppentherapie. Dr. Eckart von Hirschhausen: Wunder wirken Wunder, 10. September, 20.15 bis 21.15 Uhr, in 3sat.

Darmkrebs entsteht häufig im letzten Abschnitt des Dickdarms. Dadurch treten oft sichtbare Veränderungen im Stuhlgang auf. Nicht selten kommt es durch Scham und Verdrängung zu einem Zeitverlust, der eine rechtzeitige Diagnose verhindert. Visite, 12. September, 20.15 bis 21.15 Uhr, im NDR.

In der Show Dr. Wimmers Medizin-Quiz treten zwei Teams gegeneinander an. Die Sendung will dazu anregen, sein eigenes medizinisches Wissen auf die Probe zu stellen. 13. September, 21 bis 21.45 Uhr, im NDR.