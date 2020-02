| Gesundheit im TV

Immer mehr Menschen schwören auf Globuli und Co. Andere halten Homöopathie für unwissenschaftlichen Blödsinn. Zwischen Homöopathie-Szene und naturwissenschaftlicher Schulmedizin herrscht Streit. In der deutsch-französischen Dokumentation werden Experten zur Homöopathie und ihrer Wirkung befragt.

Homöopathie – Sanfte Medizin oder Hokuspokus? Samstag, 15. Februar, 21.50 Uhr, ARTE

Pochende Herzen

Wie schützt man sich vor Herzinfarkt und Herzerkrankungen? Und was sollte man tun, wenn man doch betroffen ist? In der HR-Sendung dreht sich alles um den Herzschlag. Dabei werden Fragen beantwortet wie: Bestimmt das Tempo, in dem das Herz schlägt, wie lange man lebt? Wie viele Schläge pro Minute sind optimal? Was beeinflusst, wie schnell das Herz pocht? Und wie kann man seinen Blutdruck senken? Die Sendung macht den Test, ob das auch ohne Medikamente mit einfachen Ernährungstricks funktioniert.

Unser Herz – Jeder Schlag zählt Sonntag, 16. Februar, 16.15 Uhr, HR

Fit ins Frühjahr

Der Winter kommt einem am Ende immer viel zu lang vor. Man hat schlechte Laune und fühlt sich schlapp. Zum Frühjahr hin ist es Zeit, wieder Kraft zu sammeln. Doc Esser verrät in seinem Gesundheits-Magazin, wie man ohne Nahrungsergänzungmittel an wichtige Vitamine und Mineralstoffe kommt. Außerdem nimmt er Ratschläge aus dem Internet kritisch unter die Lupe. Zu Gast ist Greta Silver, eine 70 Jahre alte Buchautorin und Youtuberin, die ihre Kraftquellen verrät.

Doc Esser – Das Gesundheits-Magazin Mittwoch, 19. Februar, 21 Uhr, WDR