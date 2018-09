| TV-Tipps

Sie reagiert empfindlich auf Störungen und ist die kräftigste Sehne des Körpers: die Achillessehne. Wenn sie Schmerzen verursacht, ist fast immer Geduld gefragt. Wenn sich die Achillessehne nämlich entzündet, ist dies häufig ein Zeichen von Überlastung.

Moderatorin Vera Cordes informiert unter anderem darüber, dass aber auch Fehlstellungen die Ursache für eine Achillessehnenreizung sein können.

Visite • Samstag, 8.9. • 16-17 Uhr • ARD-alpha

Hilfe bei Rückenschmerzen

Rückenprobleme sind die Volkskrankheit Nummer eins. Die häufigsten Operationen am Rücken werden an den Bandscheiben vorgenommen. Aber nicht jeder Bandscheibenvorfall muss operiert werden. Wann ein Eingriff vermieden werden und was man vorbeugend tun kann, um gar nicht erst Rückenschmerzen zu bekommen – Prof. Dr. med. Frank Kandziora, Chef des Zentrums für Wirbelsäulenchirurgie an der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Frankfurt, liefert Antworten.

Die Gesundmacher • Mittwoch, 12.9. • 21-21.45 Uhr • HR

So klappt es mit dem Intervallfasten

Der neue Abnehm-Hype heißt Intervallfasten. Dr. Eckart von Hirschhausen hat mit dem Diätkonzept zehn Kilo verloren. Doch wie funktioniert diese Acht-Stunden-Diät eigentlich? "Hauptsache gesund"-Ernährungsexpertin Nicole Lins und Dr. Carsten Lekutat klären auf, warum Ernährungsumstellungen langfristig erfolgreicher sind als jede Diät. Außerdem: Rheuma-Alarm in Ostdeutsch-land. Experten der Rheumaliga Sachsen erklären, wie man den richtigen Arzt findet.

Hauptsache gesund • Donnerstag, 13.9. • 21-21.45 Uhr • MDR