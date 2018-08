| TV-Tipp

Sie zaubern Schwerstkranken ein Lächeln ins Gesicht: Als Klinik-Clowns sind Miriam Brenner und Luitpold Klassen in Kliniken und Hospizen unterwegs.

Sie besuchen die dreijährige Medina, die auf ein Spenderherz wartet, und singen auf der Palliativstation Lieder für eine sterbende Frau. Ein besonderer Film, der bewegt und doch auch Hoffnung vermittelt.

Gesundheit! • Dienstag, 4.9. • 19–19.30 Uhr • BR

Wunder der Anatomie

Eine Frau ist gegen alles allergisch. Eine andere kann ihren Körper verbiegen wie eine Schlange. Ein querschnittsgelähmter Mann bewegt seine Finger wieder mithilfe elektrischer Signale aus seinem Gehirn. Die Dokureihe "Krankenakte X – Grenzfälle der Wissenschaft" stellt außergewöhnliche Menschen vor, mit deren Hilfe internationalen Wissenschaftlern bahnbrechende medizinische Entdeckungen gelingen und die das Verständnis vom menschlichen Körper erweitern.

Krankenakte X – Grenzfälle der Wissenschaft • Montag, 3.9. • 19.30–20.15 Uhr • ZDFinfo

Die Suche nach der Ursache

Vier Millionen Menschen in Deutschland wissen nicht, warum sie Schmerzen haben. Häufig leiden sie an seltenen Erkrankungen, die selbst routinierte Mediziner vor Herausforderungen stellen. Wenn Ärzte nicht mehr weiterwissen, beginnt die Arbeit von Professor Jürgen Schäfer und seinem Team. Im Zentrum für seltene Krankheiten in Marburg begibt sich der deutsche "Dr. House" auf die Suche nach der richtigen Diagnose – durch genaues Zuhören, Um-die-Ecke-Denken und interdisziplinäres Arbeiten.

Die Gesundmacher • Mittwoch, 5.9. •21–21.45 Uhr • HR