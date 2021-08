Gesundheitscheck "Checkup 35": Was wird dabei untersucht?

Ab dem 35. Lebensjahr dürfen Patienten den für sie kostenlosen "Checkup 35" alle drei Jahre in Anspruch nehmen. Die Untersuchungsergebnisse können frühe Hinweise auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Gefäßverkalkung und Diabetes geben. Als Arzt kann man – etwa durch Blut- und Urinkontrolle – auf diese Weise mögliche Gesundheitsrisiken frühzeitig identifizieren und Maßnahmen ergreifen, um beispielsweise das "metabolische Syndrom" abzuwenden. Dieser Begriff bezeichnet die Kombination verschiedener Gesundheitsrisiken wie Übergewicht, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen und ein gestörter Zuckerstoffwechsel. Sie sind eng miteinander verknüpft und fördern gemeinsam das Entstehen von Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Mein Patient erschien daraufhin kurze Zeit später zum Termin für seinen "Check-up 35". Zunächst klärte ich in einem ausführlichen Gespräch mit ihm ab, welche Vorerkrankungen bei ihm vorlagen. Aber auch die Erkrankungen naher Verwandter wie etwa Krebserkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes oder Herzinfarkt sind wichtig. Die Kontrolle des Blutdrucks gehört ebenso zu der Untersuchung wie eine Blutentnahme und Urinabgabe. Die Blutuntersuchung gibt Aufschluss über die Cholesterinwerte und den Nüchternblutzucker. Mittels Harnstreifentest werden Eiweiß, Glukose, rote und weiße Blutkörperchen sowie Nitrit getestet.

Nachdem ein paar Tage später alle Untersuchungsergebnisse vorlagen, konnte ich meinem Patienten in einem weiteren Termin eine individuelle Empfehlung geben, was medizinisch notwendig war, um einer möglichen Entstehung von Krankheiten vorzubeugen. Da der Patient leicht übergewichtig war, riet ich ihm dazu, sich mehr zu bewegen und auf eine frische, nährstoffreiche Ernährung zu achten. Ich empfahl ihm darüber hinaus, einen Termin bei einem Hautarzt für eine Hautkrebsvorsorge-Untersuchung zu vereinbaren. Gesetzlich Versicherte ab 35 Jahren haben alle zwei Jahre einen Anspruch auf eine gründliche Inspektion der Haut am gesamten Körper.