Gesundheitsurlaub in Bad Füssing

Die größte Thermenlandschaft Deutschlands gepaart mit 460 km Rad- und Wanderwegen, eingebettet in Naturschutzgebiete und doch nahe kulturell reizvoller Städte – all das erwartet Sie in Bad Füssing. Die fünf Johannesbad Hotels im speziellen stehen für gesunde Lebensqualität und vereinen wohltuende Entspannung und anregende Aktivangebote. Der perfekte Ort also, um sich um Ihr Wohlbefinden zu kümmern.